Allargamento Ue a che punto siamo? L’analisi dell’amb Castellaneta

A che punto siamo con il processo di allargamento dell'Unione Europea? Da mesi ormai le notizie sembrano riguardare esclusivamente l'Ucraina, che aspira (giustamente) a far parte della "famiglia" europea il prima possibile, indirizzando con chiarezza la direzione del proprio futuro quando la guerra con la Russia sarà finalmente terminata (speriamo tutti presto e con condizioni di pace eque). Tuttavia, ben prima della richiesta di adesione di Kyiv (che vorrebbe bruciare le tappe anche se probabilmente tale "corsia preferenziale" è stata riservata solo alla Germania Est, aiutata anche dalla riunificazione con l'Ovest), altri Paesi situati nella regione dei Balcani Occidentali avevano manifestato la loro volontà di aderire all'Ue e intrapreso un procedimento di avvicinamento lungo e complesso che dura ormai da diversi anni.

