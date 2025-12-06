Alien vs Predator | arriverà mai il crossover? Noah Hawley dice la sua

Noah Hawley, creatore della serie Alien: Pianeta Terra ( rinnovata per la stagione 2 ), ha chiuso la porta a un crossover con Predator durante il podcast SmartLess. Alla domanda diretta su un possibile scontro Xenomorph-Yautja, la risposta è stata netta: « No, non nella serie. Amo Prey, Dan Trachtenberg sta facendo un gran lavoro, ma non stiamo coordinando nulla. Non è nei miei piani ». (Fonte: Deadline ) Dalle parole è chiaro che Hawley voglia tenere la sua serie completamente autonoma, lontana da influenze esterne, lasciando eventuali unioni dei due franchise di successo a futuri progetti Disney. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Alien vs Predator: arriverà mai il crossover? Noah Hawley dice la sua

