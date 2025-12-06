Alice Robinson non ha rivali in gigante e vince a Tremblant Goggia cresce Della Mea mai così in alto

Alice Robinson concede il bis e trionfa anche nel primo dei due giganti di Tremblant. Dopo il successo della scorsa settimana a Copper Mountain, la neozelandese replica anche sulle nevi canadesi e conquista la sesta vittoria della sua carriera in Coppa del Mondo. Sul podio ci salgono anche la croata Zrinka Ljutic e la beniamina del pubblico Valerie Grenier. Buona gara anche per l’Italia, con due azzurre (Sofia Goggia e Lara Della Mea) entrambe in Top-10. Una vittoria schiacciante quella di Robinson, che ha dominato la concorrenza. La neozelandese, già in testa dopo la prima manche, si è confermata nella seconda, sfiorando ancora il miglior tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

