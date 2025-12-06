Alice Robinson guida il gigante di Tremblant Shiffrin da podio Goggia in crescita
Sulla scia della vittoria di Copper Mountain, Alice Robinson si porta al comando della classifica dopo la prima manche del gigante di Tremblant. In lotta per la vittoria c’è anche Mikaela Shiffrin, decisamente più convincente rispetto ad una settimana fa tra le porte larghe. L’Italia guarda con fiducia alla prova di Sofia Goggia, che può lottare per il miglior piazzamento stagionale. In mezzo ad una fitta nevicata, che ha sicuramente condizionato le atlete, Robinson ha firma il miglior tempo (1’07”05). La neozelandese ha fatto la differenza nel primo e nell’ultimo tratto, ma non ha chiuso i giochi per la per la vittoria sono aperti, visto che al secondo posto c’è la croata Zrinka Ljutic, staccata di 33 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Federica #Brignone, seconda dopo la prima manche alle spalle di Alice Robinson, ha fatto una seconda manche perfetta aggiudicandosi lo slalom gigante del #Sestriere Federica Brignone #sci #raisport - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Alice Robinson fa paura, gigante dominato! Rivivi la sua prova a Copper Mountain dlvr.it/TPXRl3 Vai su X
Alice Robinson guida il gigante di Tremblant, Shiffrin da podio, Goggia in crescita - Sulla scia della vittoria di Copper Mountain, Alice Robinson si porta al comando della classifica dopo la prima manche del gigante di Tremblant. oasport.it scrive
Gigante femminile Tremblant diretta live: Goggia non convince, disastro Zenere. Robinson è una sentenza - Gigante femminile Tremblant, diretta live della tappa di Coppa del mondo di sci alpino: l'Italia punta su Goggia e Zenere ... Da sport.virgilio.it
Alice Robinson guida il gigante di Copper Mountain dopo la prima manche: Asja Zenere in linea per la top ten, dietro Sofia Goggia e Mikaela Shiffrin - La neozelandese fa segnare il miglior tempo di manche e sogna la prima vittoria stagionale nella sua specialità. Riporta eurosport.it
Alice Robinson guida il gigante di Copper Mountain, brilla Asja Zenere, lontane Shiffrin e Goggia - Alice Robinson ha chiuso al comando la prima manche del gigante di Copper Mountain (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino ... Riporta oasport.it
Diretta Gigante Copper Mountain/ Vince Alice Robinson, Zenere nona! (CdM sci, oggi 29 novembre 2025) - Diretta gigante Copper Mountain streaming video Rai, oggi 29 novembre 2025: orario e risultato live della gara della Coppa del Mondo di sci femminile. Lo riporta ilsussidiario.net
Sci, slalom gigante di Mont-Tremblant oggi in TV: orari e dove vederlo in chiaro. La svolta di Sofia Goggia - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo slalom gigante femminile. Riporta libero.it