Sulla scia della vittoria di Copper Mountain, Alice Robinson si porta al comando della classifica dopo la prima manche del gigante di Tremblant. In lotta per la vittoria c’è anche Mikaela Shiffrin, decisamente più convincente rispetto ad una settimana fa tra le porte larghe. L’Italia guarda con fiducia alla prova di Sofia Goggia, che può lottare per il miglior piazzamento stagionale. In mezzo ad una fitta nevicata, che ha sicuramente condizionato le atlete, Robinson ha firma il miglior tempo (1’07”05). La neozelandese ha fatto la differenza nel primo e nell’ultimo tratto, ma non ha chiuso i giochi per la per la vittoria sono aperti, visto che al secondo posto c’è la croata Zrinka Ljutic, staccata di 33 centesimi dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alice Robinson guida il gigante di Tremblant, Shiffrin da podio, Goggia in crescita