Anche quest’anno Alexa è stata la confidente silenziosa di milioni di italiani: sempre pronta, sempre disponibile, sempre chiamata in causa nei momenti più disparati. C’è chi le chiede come funziona il mondo, chi cosa bolle in pentola, chi inseguendo un pizzico di magia vuole sapere dove abita Babbo Natale. Amazon ha pubblicato le classifiche delle domande più frequenti rivolte all’assistente vocale nel 2025: un ritratto sorprendentemente accurato delle nostre passioni, inquietudini e leggerezze. Curiosità cosmiche e vita quotidiana: l’Italia divisa tra etere e fornelli Il 2025 ha visto gli utenti oscillare tra domande “alte” e bisogni immediati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alexa racconta l’Italia: ecco cosa chiediamo davvero quando nessuno ci vede