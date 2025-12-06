Alessandro De Marchi diventa direttore sportivo del Team Jayco AlUla
Roma, 6 dicembre 2025 - Dopo Geraint Thomas ed Elia Viviani anche Alessandro De Marchi, a sua volta reduce da un fresco ritiro, sale sull'ammiraglia: si tratta di quella del Team Jayco AlUla, di cui sarà direttore sportivo. Il nuovo ruolo di De Marchi e le dichiarazioni. La nuova vita del ' Rosso di Buja ' partirà dunque dall'ultima squadra per cui ha corso, tra l'altro negli ultimi 3 anni e non senza un epilogo agrodolce dopo l'esclusione dalla rosa per il Giro d'Italia 2025, quello che sarebbe stato l'ultimo della carriera per colui che nel 2021 aveva indossato il simbolo del primato per due giorni, oltre a essere insignito del premio della combattività del Tour de France 2014. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
