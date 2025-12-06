Alessandro Antonicelli PettorAle è morto a 26 anni | lottava contro un tumore rarissimo
Alessandro Antonicelli, conosciuto sui social come PettorAle, è morto a soli 26 anni. Il personal trainer e coach online, seguito da 159mila follower su Instagram, ha perso la battaglia contro un osteosarcoma condroblastico, una forma estremamente rara di tumore osseo maligno che colpisce appena lo 0,2% della popolazione, con un’incidenza di 2 casi su un milione di persone. In un post condiviso una settimana fa, Alessandro aveva detto che la sua malattia ormai era “fuori controllo”. I suoi funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da????????????????????? (@pettorale) La diagnosi era arrivata ad agosto 2023, quando Alessandro aveva deciso di condividere pubblicamente la sua storia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
