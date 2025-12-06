Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). La vittoria è andata allo spagnolo Gonzalez de Oliveira, mentre il podio viene completato dal turco Berke Saka. L’azzurro ha interpretato in maniera ottimale il primo 50 a delfino, toccando per primo in 24?16, prima di una frazione a dorso non impeccabile finendo in sesta posizione con il crono di 53?21. A quel punto il nostro portacolori ha dato il via alla sua rimonta anche se nel finale non è stato in grado di andare a riprendere l’iberico che ha vinto in 1’51?39. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alberto Razzetti non si dà pace: “Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia. Ho sbagliato tutte le virate”