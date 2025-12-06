Alberto Razzetti non si dà pace | Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia Ho sbagliato tutte le virate
Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d’argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). La vittoria è andata allo spagnolo Gonzalez de Oliveira, mentre il podio viene completato dal turco Berke Saka. L’azzurro ha interpretato in maniera ottimale il primo 50 a delfino, toccando per primo in 24?16, prima di una frazione a dorso non impeccabile finendo in sesta posizione con il crono di 53?21. A quel punto il nostro portacolori ha dato il via alla sua rimonta anche se nel finale non è stato in grado di andare a riprendere l’iberico che ha vinto in 1’51?39. 🔗 Leggi su Oasport.it
Un solidissimo Alberto Razzetti lotta e con una volata da campione si prende una splendida medaglia d’argento nei 200 m misti. 1:52.05 il tempo siglato da Razzo che continua a dimostrare che nelle finali bisogna fare sempre i conti con lui. Grande Razzo! - facebook.com Vai su Facebook
