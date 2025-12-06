Alberto Angela racconta il rapimento | Temevo di morire e non vedere i miei figli adulti

Divulgatore scientifico tra i più apprezzati del piccolo schermo, Alberto Angela è una presenza lucida e rassicurante, che ha sempre fatto della cultura e della discrezione i propri punti forza. Eppure, nonostante in tv si mostri sempre estremamente calibrato e sicuro, il paleontologo italiano si è trovato ad affrontare non poche difficoltà, temendo addirittura per la sua vita durante un rapimento: lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista, in occasione del lancio del suo ultimo libro Cesare. La conquista dell’eternità. Il rapimento di Alberto Angela. Alberto Angela tornerà su Rai1 il 25 dicembre con Stanotte a Torino, e ha da poco pubblicato il libro Cesare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alberto Angela racconta il rapimento: “Temevo di morire e non vedere i miei figli adulti”

Contenuti che potrebbero interessarti

La famiglia di Alberto Angela mantiene una certa privacy riguardo la vita privata. Il primogenito Riccardo condivide con il padre la passione per lo sport e in particolare per il nuoto. Il secondogenito Edoardo è stato notato sui social per la sua estetica, ma ha pr - facebook.com Vai su Facebook

Libri Come – Festa del Libro, 13 dicembre, ore 18. ? Ascolta Alberto Angela su ‘Cesare. La conquista dell’eternità’. ? Biglietti da oggi alle 11 gratis su ow.ly/1Q1x50XCET6 Info Complete ow.ly/CGIw50XCEQb Vai su X

Alberto Angela racconta il rapimento: “Temevo di morire e non vedere i miei figli adulti” - In una recente intervista, Alberto Angela ha sveltao il momento più buio della sua vita e parlato del rapporto con i figli ... Riporta dilei.it

Alberto Angela: "La notte del rapimento ho pensato di morire". Poi le rare dichiarazioni sui suoi tre figli - Il divulgatore ripercorre uno dei momenti più difficili della sua vita in un'intervista che dedica spazio anche alle riflessioni sui suoi ragazzi ... Si legge su today.it

Alberto Angela: «Il rapimento è stato un bivio, pensavo di morire e non vedere i miei figli adulti. Ai giovani non bisogna mai dire che devono fare» - C’è un momento, nella vita di ognuno, in cui le abitudini si inceppano e la quotidianità cambia ritmo. Come scrive msn.com

Alberto Angela: «Il bivio della mia vita e come ne sono uscito. I miei figli Riccardo, Edoardo e Alessandro sono decollati verso la loro vita, ora la casa è vuota» - Il paleontologo e conduttore torna con un libro sulla straordinaria vita del generale romano che divenne il primo dittatore “democratico”: «Combatteva sempre in prima fila mentre l’imperatore francese ... msn.com scrive

Moglie Alberto Angela, chi è Monica/ “Quando mi rapirono temevo che non l’avrei rivista” - Moglie Alberto Angela, chi è Monica: il matrimonio nel 1992, dal loro amore sono nati i tre figli Nel corso della sua vita ricca di cultura e informazione, tramandata da papà Piero, Alberto Angela è r ... Scrive ilsussidiario.net

Alberto Angela stasera a Splendida Cornice - Splendida Cornice: Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai 3 con Alberto Angela, Benedetta Porcaroli e Ottavia Piccolo. davidemaggio.it scrive