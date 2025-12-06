Alberto Angela racconta il rapimento | Temevo di morire e non vedere i miei figli adulti

Divulgatore scientifico tra i più apprezzati del piccolo schermo, Alberto Angela è una presenza lucida e rassicurante, che ha sempre fatto della cultura e della discrezione i propri punti forza. Eppure, nonostante in tv si mostri sempre estremamente calibrato e sicuro, il paleontologo italiano si è trovato ad affrontare non poche difficoltà, temendo addirittura per la sua vita durante un rapimento: lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista, in occasione del lancio del suo ultimo libro Cesare. La conquista dell’eternità. Il rapimento di Alberto Angela. Alberto Angela tornerà su Rai1 il 25 dicembre con Stanotte a Torino,  e ha da poco pubblicato il libro Cesare. 🔗 Leggi su Dilei.it

