Albero di Natale | perché si prepara l’8 dicembre giorno dell’Immacolata

In Italia, l’8 dicembre è considerato da sempre la data ufficiale che segna l’inizio del periodo natalizio: è il giorno in cui, quasi ovunque, si allestisce l’albero di Natale. Una consuetudine fortemente radicata nella tradizione popolare e religiosa, anche se non mancano eccezioni regionali e varianti storiche. Perché proprio l’8 dicembre. La scelta di decorare l’albero in questa giornata è legata alla festa dell’ Immacolata Concezione, celebrazione cattolica dedicata alla figura di Maria. L’8 dicembre, infatti, rappresenta simbolicamente l’avvio dei preparativi che conducono alla nascita di Gesù. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albero di Natale: perché si prepara l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata

