C’è ottimismo in casa Confcommercio guardando al fine settimana lungo dell’Immacolata. Quello che, secondo la tradizione, dà il via vero e proprio alla stagione invernale. Alberghi e ristoranti, fa sapere l’associazione di categoria, stanno ricevendo un ottimo flusso di prenotazioni e, accanto a questo, il Consorzio Abetone Multipass – lo scorso weekend presente ai Gigli con uno stand, assieme al Consorzio Apm – dichiara che la vendita degli Skipass è superiore del 30-40% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Una combinazione di fattori che autorizza previsioni positive: se il meteo ci assiste – è il mantra che si sente tra le principali attività ricettive del Comune – ci aspetta un ponte dell’Immacolata di grande lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alberghi e ristoranti pronti per il ponte lungo dell’Immacolata