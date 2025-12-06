Albanese niente revoca Lepore | Non è un’opzione
"La revoca della cittadinanza non è un’opzione, perché l’onorificenza è motivata dal ruolo svolto per la Palestina e le Nazioni Unite". Il caso Albanese continua a tenere banco e ieri non sono mancati incontri per evitare ulteriori fibrillazioni. Dopo il botta e risposta tra l’ex premier Romano Prodi e Matteo Lepore, con il primo che chiedeva al sindaco di seguire l’esempio di Firenze e non conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu e il secondo che ha tenuto il punto, ecco una giornata di summit per blindare la maggioranza, segno che la questione resta calda. Prima l’incontro tra il sindaco e la dem Cristina Ceretti, la consigliera che ha mostrato più di una perplessità dicendo più volte che non "avrebbe rivotato per l’onorificenza"; poi la riunione con il gruppo consiliare del Pd, con Lepore presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Francesca Albanese, Bologna darà la cittadinanza onoraria. Il sindaco Lepore: «La revoca non è un'opzione» Vai su X
Quella sulla cittadinanza alla Albanese sta diventando una pantomima insopportabile. C'è solo una cosa da fare: revocarle la cittadinanza, chiedere scusa alla città e magari verificare se questa figuraccia è costata dei soldi al contribuente bolognese, così c - facebook.com Vai su Facebook
Albanese, niente revoca. Lepore: "Non è un’opzione" - Summit tra sindaco e gruppo Pd sulla cittadinanza alla relatrice Onu per blindare la maggioranza. Secondo ilrestodelcarlino.it
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, Lepore: “Nessuna revoca. Ora giriamo pagina” - Giornata di incontri per ricompattare la maggioranza dopo le critiche interne al Pd e il pressing di Prodi. Segnala bolognatoday.it
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a Bologna. Il sindaco Lepore: «La revoca non è un'opzione, la merita per l'impegno sulla Palestina» - Confronto tra il sindaco di Bologna e il gruppo del Pd, che conferma il sostegno all'onorificenza alla relatrice Onu: «Adesso voltiamo pagina rispetto a queste strumentalizzazioni». Scrive msn.com
Caso Albanese, summit per blindare la maggioranza. Il sindaco: “La revoca non è un’opzione” - Oggi l’incontro tra Lepore e la dem Ceretti che aveva detto di essersi pentita per il voto sul riconoscimento ... Da msn.com
Lepore, 'revoca cittadinanza ad Albanese non è un'opzione' - "La revoca del provvedimento della cittadinanza a Francesca Albanese non è un'opzione, perché motivata dal ruolo svolto per la Palestina e le Nazioni Unite. Da msn.com
Bologna, il sindaco Lepore replica a Prodi sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: «Io rispetto il Consiglio comunale» - La risposta del sindaco all'ex premier che aveva caldeggiato la revoca dell'onorificenza: «I consigli sono importanti, ma bisogna anche rispettare le assemblee elette dai cittadini». Si legge su msn.com