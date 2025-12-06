"La revoca della cittadinanza non è un’opzione, perché l’onorificenza è motivata dal ruolo svolto per la Palestina e le Nazioni Unite". Il caso Albanese continua a tenere banco e ieri non sono mancati incontri per evitare ulteriori fibrillazioni. Dopo il botta e risposta tra l’ex premier Romano Prodi e Matteo Lepore, con il primo che chiedeva al sindaco di seguire l’esempio di Firenze e non conferire la cittadinanza onoraria alla relatrice Onu e il secondo che ha tenuto il punto, ecco una giornata di summit per blindare la maggioranza, segno che la questione resta calda. Prima l’incontro tra il sindaco e la dem Cristina Ceretti, la consigliera che ha mostrato più di una perplessità dicendo più volte che non "avrebbe rivotato per l’onorificenza"; poi la riunione con il gruppo consiliare del Pd, con Lepore presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Albanese, niente revoca. Lepore: "Non è un'opzione"