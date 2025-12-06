Albanese e Hamas lo scoop de il Giornale arriva anche in Israele

Lo scoop de il Giornale sul video choc in cui emerge senza ambiguità la partecipazione di Francesca Albanese a un convegno del 2022 assieme ai vertici di Hamas ha attraversato i confini nazionali. Quella che era una nostra esclusiva è diventata un caso globale: anche The Times of Israel su cui ha un blog Giovanni Giacalone ha rilanciato la notizia, concedendole ampio spazio con un post dal titolo: "I media italiani colpiscono Albanese: ha partecipato a un evento con funzionari di Hamas e jihad islamica palestinese". Nel pezzo pubblicato da Il Giornale si documenta che, nel novembre 2022, Albanese — allora relatrice speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati — ha preso parte, in videoconferenza, all’evento "16 anni di assedio a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Albanese e Hamas, lo scoop de il Giornale arriva anche in Israele

