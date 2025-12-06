Albanese ancora nella bufera | Toglietele il Premio Luchetta

Ancora polemiche su Francesca Albanese. Lo scorso 21 novembre la relatrice Onu ha ricevuto il Premio giornalistico "Marco Luchetta", dedicato alla memoria di Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D’Angelo e Miran Hrovatin, i quattro reporter Rai uccisi mentre raccontavano i conflitti in Bosnia e Somalia. Come già raccontato, la reazione della comunità triestina è stata immediata. Dalla Comunità ebraica locale a molti cittadini, le critiche si sono riversate sui social in poche ore. Ma non è finita qui. Quando la polemica sembrava essersi placata, la vicenda è riesplosa dopo l'attacco squadrista di un gruppo di militanti Pro Pal alla redazione torinese de La Stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

