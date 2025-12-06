Al via un nuovo corso per volontari Cri a San Nicolò

Ilpiacenza.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Croce Rossa Italiana invita tutti gli aspiranti volontari (dai 14 anni in poi) e coloro che desiderano fare la differenza nella nostra comunità, a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso per Volontari CRI, che si terrà mercoledì 17 dicembre alle 20:30 presso la Biblioteca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

via nuovo corso volontariIl filo di Arianna:al via il Corso sul Caregiving e Malattie Neurodegenerative - Prenderà il via sabato 20 dicembre 2025 presso Cecilia – Centro per la Creatività, Contrada Santa Venere, Tito (PZ) il nuovo Corso di Formazione sul Caregiving e le Malattie Neurodegenerative, un ... Da lasiritide.it

via nuovo corso volontariAl via dopo le feste il nuovo corso per il brevetto di bagnino di salvataggio: iscrizioni aperte - Gambi” di Ravenna il nuovo corso per il conseguimento del brevetto da bagnino di salvataggio, ... Secondo ravennanotizie.it

Il corso base per volontari - In arrivo il nuovo corso gratuito per Soccorritori e Volontari del Settore sociale organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Lo riporta lanazione.it

Diocesi: Caritas Roma, al via il corso base per nuovi volontari - Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per quanti desiderano impegnarsi come volontari o approfondire le tematiche sociali nella città di Roma. Secondo agensir.it

Marrubiu, al via il corso di accesso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana - Prende il via a Marrubiu il nuovo corso di accesso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, promosso dal Comitato di Oristano. Segnala unionesarda.it

Croce rossa, ad Aosta un nuovo corso per aspiranti volontari - 'Non serve essere supereroi per fare la differenza': con questo slogan il Comitato di Aosta dell'Associazione della Croce rossa italiana lancia la sua nuova campagna di promozione per il corso di ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Nuovo Corso Volontari