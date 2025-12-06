Al via un nuovo corso per volontari Cri a San Nicolò
La Croce Rossa Italiana invita tutti gli aspiranti volontari (dai 14 anni in poi) e coloro che desiderano fare la differenza nella nostra comunità, a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso per Volontari CRI, che si terrà mercoledì 17 dicembre alle 20:30 presso la Biblioteca. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
