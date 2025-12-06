Al via la 30esima edizione di Artigiano in Fiera

Milano, 6 dic.(Adnkronos) - Si è aperto oggi Artigiano in Fiera, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, in programma fino a domenica 14 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, con ingresso gratuito presso Fieramilano Rho. Lo si legge in una nota. Giunta al traguardo della 30esima edizione, la manifestazione si conferma come la principale vetrina internazionale dedicata alle arti e ai mestieri, con ben 2.800 espositori provenienti da 90 Paesi dei 5 continenti, distribuiti su 9 padiglioni. Per nove giorni consecutivi, "Milano si trasformerà in un crocevia di culture e tradizioni, per celebrare il valore del "saper fare" artigiano: un patrimonio universale che pone al centro la persona, esaltando la manualità, il rispetto delle tradizioni, la sostenibilità, l'innovazione e la qualità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Al via la 30esima edizione di Artigiano in Fiera

Approfondisci con queste news

Voce di strada. . Albanella. Taglio del nastro 30esima edizione Festa dell’olio d’Oliva 5-6-7 dicembre nel centro storico #Albanella #festadelloliodoliva - facebook.com Vai su Facebook

#WPC2025: Grazie a tutti! Si chiude la trentesima edizione, straordinaria, di WPC 2025! Sono state tre giornate incredibili, dove l’affluenza al nostro stand è stata incredibile, per non parlare della partecipazione entusiasmante alle sessioni dedicate alla C Vai su X

Artigiano in Fiera 2025, al via la 30esima edizione: taglio del nastro a Rho. Aperta la grande vetrina mondiale dell’artigianato - L'evento che riunisce il meglio del saper fare italiano e globale si potrà visitare fino al 14 dicembre. Segnala msn.com

Al via a dicembre 'Artigiano in Fiera', a Milano arti e mestieri dall'Italia e dal mondo - 'Artigiano in fiera' raggiunge la sua 30esima edizione e si conferma la più grande vetrina mondiale dedicata alle arti ... msn.com scrive

Artigiano in Fiera, al via la nuova campagna firmata Ied - Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l'appuntamento con Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia ... Lo riporta ansa.it

Artigiano in Fiera, conto rovescia alla 30esima edizione - Il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, torna dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho tutti i giorni ... Da ansa.it

Al via a dicembre 'Artigiano in Fiera', a Milano arti e mestieri dall’Italia e dal mondo - 'Artigiano in fiera' raggiunge la sua 30esima edizione e si conferma la più grande vetrina mondiale dedicata alle arti e ai mestieri. Si legge su affaritaliani.it

Artigiano in Fiera 2025, al via la nuova campagna di comunicazione firmata IED - Milano, per la nuova edizione dell’appuntamento dedicato all’artigianato (dal 6 al 14 dicembre) scelta l’illustrazione firmata da Tommaso Grimani Milano, 15 ottobre 2025 – Si rinnova dal 6 al 14 ... Come scrive ilgiorno.it