AGI - "Prende il via sabato 6 dicembre, e prosegue fino al 14 dicembre a ingresso libero nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma, l'edizione 2025 di Atreju, la tradizione kermesse di Fratelli d'Italia. Il taglio del nastro è previsto per le ore 15, con l'inaugurazione della pista di pattinaggio, l'esibizione dei bambini della scuola Palaghiaccio Mezzaluna e l'inizio delle trasmissioni di 'Radio l'Italia chiamo''. Alle ore 16 i saluti istituzionali alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alle 16.45 presentazione dei libri 'Belle ciao! Come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo', di Barbara Saltamartini e 'Quel che resta del femminismo' di Anna Paola Concia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al via Atreju: nove giorni di incontri e dibattiti

