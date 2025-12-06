Al via a Collepasso la seconda edizione di Briciole

Domenica 7 dicembre dalle 16:00 a Collepasso, in provincia di Lecce, con una colorata e rumorosa parata di artiste e artisti di strada guidata dalla Conturband e con lo spettacolo L’elefantino di Baracca – Testoni Ragazzi prenderà il via la seconda edizione di Briciole. Fino al 22 febbraio la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

