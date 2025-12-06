Al Quarticciolo gli squadroni speciali dei carabinieri scovati i nascondigli dei pusher | 11 arresti video

Quarticciolo cinto d'assedio da uomini in mimetica e con la divisa dell'Arma. Una vasta operazione antidroga che ha visto scendere fra le strade del quartiere del V municipio anche gli Squadroni Eliportati Cacciatori Sicilia e Puglia - unità speciale dell'Arma - che hanno dato supporto ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

