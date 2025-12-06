Al Pitti Uomo 109 After Label | quando l’outerwear incontra il codice tech

Nelle Costruzioni Lorenesi di Pitti Uomo 109, After Label porta la sua visione disruptive dell’outerwear contemporaneo, quella che dal 2018 sta ridefinendo i codici del capospalla urbano con un approccio che guarda alla tecnologia e alla programmazione. Il nome stesso del brand ne svela l’identità: andare oltre le etichette, rompere le convenzioni. Il logo con . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Al Pitti Uomo 109, After Label: quando l’outerwear incontra il codice tech.

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il Sole 24 ORE. . Ancora giri di poltrone, questa volta da Balmain, e operazioni di filiera, con l’entrata di Hermès in Lanificio Colombo. Prossimo appuntamento per tutti a gennaio a Firenze, con Pitti Uomo e Pitti Bimbo. Il video di @melagatta_69 . . #Balmain #P - facebook.com Vai su Facebook

Pitti Uomo 109: oltre 700 brand e la novità dello spazio beauty. «Ma la moda ora deve trovare nuove soluzioni» - Lo dicono forte i dirigenti di Pitti Immagine e lo sottolinea Matteo Zoppas, presidente Ice. Riporta corriere.it

Hed Mayner sarà guest designer di Pitti uomo 109 - Lo stilista israeliano, fondatore e direttore creativo del brand omonimo, è noto per un linguaggio estetico che combina ... Come scrive milanofinanza.it

Lo stilista Hed Mayner è lo special guest di Pitti Uomo 109 - Lo stilista Hed Mayner, nato in Israele ma che fa base a Parigi, sarà il guest designer della prossima edizione di Pitti Uomo, la numero 109, in programma dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da ... Secondo ansa.it

Menswear, export 2025 in flessione del 3,2% - Mentre Pitti uomo 109 è alle porte, il menswear italiano mette a segno un andamento dicotomico, rallentando nell’export e accelerando nell’import nella prima parte dell’anno. Lo riporta milanofinanza.it

Hed Mayner si aggiunge alla programmazione del prossimo Pitti Uomo - Dopo l’annuncio di Soshiotsuki delle scorse settimane, la lista dei guest designer della prossima edizione si allunga con ... Da gqitalia.it