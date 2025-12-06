Al palaPiccolo arriva la Costa Imola per la sfida con la Juvecaserta

Dopo il prezioso successo conquistato sul campo di San Severo, la Paperdi Juvecaserta torna domenica 7 dicembre, sul parquet del PalaPiccolo per affrontare la UP Agenzia per il lavoro Imola nella quindicesima giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Di fronte due tecnici di grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Al palaPiccolo arriva la Costa Imola per la sfida con la Juvecaserta - Queste sono le tre cose importanti per portare a casa il risultato e ci attendiamo sempre che i nostri tifosi siano il nostro s ... Come scrive casertanews.it

Andrea Costa Imola: completata la ristrutturazione del debito, club pronto per la cessione - Una cinquantina di giorni dopo il comunicato con cui la società aveva annunciato la messa in vendita del club e il mandato allo studio Chiarioni per la ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Qui Jesi. Andrea Costa Imola è il pensiero fisso - Fino a qualche anno fa poteva tranquillamente rientrare tra i ‘classic’ del basket marchigiano/romagnolo. Scrive ilrestodelcarlino.it