Al Maxxi di Roma fino all' 8 marzo 2026 le sculture di Rosa Barba e i ritratti di Elisabetta Catalano Il video di Amicait

Fino all'8 marzo 2026 il MAXXI propone due mostre dedicate a due grandi artiste: Frame Time Open, la più ampia personale in Italia di Rosa Barba, protagonista di primo piano nella scena artistica contemporanea, e Elisabetta Catalano. Obiettivo sugli artisti, omaggio alla grande fotografa scomparsa dieci anni fa. La mostra di Barba curata da Francesco Stocchi racconta oltre vent'anni di ricerca dell'artista attraverso alcune delle opere scultoree e dei suoi film più significativi, oltre a due nuove produzioni. La ricerca di Rosa Barba si muove a cavallo tra cinema, letteratura e scienza ed esplora il tempo come materia fisica e concettuale.

