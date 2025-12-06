Al Cinema delle Provincie quattro film tra ferite e coraggio

Sbircialanotizia.it | 6 dic 2025

Una sala romana si prepara a ospitare una serata di racconti potenti, in cui lo schermo diventa spazio di ascolto e confronto. Al Cinema delle Provincie, quattro opere diverse per stile e sguardo chiameranno il pubblico a misurarsi con domande urgenti sul dolore, sul coraggio e sul desiderio di cambiare il proprio destino. Una rassegna . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

