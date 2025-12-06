Al Bano sulla famiglia nel bosco | Li ospito a Cellino la loro vita è anche la mia

Anche Al Bano interviene sul caso della famiglia australiana allontanata dal casolare isolato nei boschi di Palmoli, dove viveva con tre figli. Il celebre cantante pugliese ha dichiarato all’Adnkronos la sua disponibilità ad accogliere i cinque a Cellino San Marco, nella sua tenuta.«Pronto ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Al Bano invita la "famiglia nel bosco" a Cellino San Marco. Il cantante, intervistato da "Gente", ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi: «Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potre - facebook.com Vai su Facebook

#famiglia nel bosco, #al bano: «Possono stare da me in Puglia, anche io ho vissuto come loro» Vai su X

Al Bano: "Pronto a ospitare 'famiglia nel bosco'" - Se servirà la mia collaborazione umana io sono pronto" "Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Come scrive msn.com

Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia”. Poi svela: “Negli anni ’70 successe anche a me” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. Da libero.it

Al Bano apre le porte di casa sua alla famiglia nel bosco: “Anche io ho vissuto senza luce né acqua” - L'artista e imprenditore, titolare di una gigantesca tenuta in Puglia, ha offerto ospitalità alla famiglia attualmente al centro di una controversia legale. Si legge su msn.com

Famiglia nel bosco, Al Bano offre una sua casa gratis in Puglia: «Anche io ho vissuto come loro» - Tra i vari benefattori che si sono offerti di aiutare la cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, ora si aggiunge anche Al Bano Carrisi. Da msn.com

Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono" - Al Bano apre una delle sue case alla famiglia nel bosco: il cantante racconta perché ha deciso di offrire il suo aiuto e come è fatta l’abitazione ... Da virgilio.it

Famiglia nel bosco, Al Bano offre casa sua. La tenuta con campo da calcio, chiesa e uliveti a Cellino San Marco, dove vive - Al Bano ha offerto la sua casa di Cellino San Marco alla "famiglia nel bosco". Da msn.com