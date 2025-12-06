Al Bano si mobilita per la famiglia che viveva nel bosco | Pronto ad accoglierli

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’offerta del cantante: ospitalità a Cellino San Marco. Al Bano rompe il silenzio e scende in campo in prima persona per aiutare la “famiglia del bosco”, che viveva isolata in Abruzzo e alla quale il Tribunale dei minorenni ha allontanato i tre figli. Il cantante ha dichiarato di essere pronto ad accoglierli nella sua proprietà a Cellino San Marco, aggiungendo di aver già chiesto il contatto alla redazione del settimanale “Gente”. « Sto aspettando una risposta, voglio capire se la mia proposta potrà piacere », ha spiegato. Il parallelo con la sua infanzia: «Ho vissuto una vita simile». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Al Bano si mobilita per la famiglia che viveva nel bosco: «Pronto ad accoglierli»

