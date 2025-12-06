Al Bano proposta alla famiglia nel bosco e sdegno | ‘Pronto ad accoglierli a Cellino com’è possibile togliere i figli’

Il cantante offre ospitalità e chiede chiarimenti: «Ho vissuto così, non erano selvaggi». Al Bano non resta spettatore e, a differenza del coro di commenti che ha polarizzato il Paese, sceglie una linea diretta. «Sono pronto ad accogliere la famiglia nel bosco a Cellino San Marco» afferma all’ Adnkronos, annunciando di aver chiesto personalmente il contatto tramite una giornalista per offrire ospitalità ai genitor i Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. La decisione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila, che lo scorso 20 novembre ha disposto l’allontanamento dei tre figli dalla casa immersa nel verde, continua a generare interrogativi e risonanza pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Al Bano, proposta alla famiglia nel bosco e sdegno: ‘Pronto ad accoglierli a Cellino, com’è possibile togliere i figli’

