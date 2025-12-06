Al Bano pronto ad ospitare la famiglia del bosco | l’appello

La storia della famiglia del bosco ha colpito molto Al Bano tanto che ha offerto una sua casa per farla riunire. Ha inoltre espresso il proprio supporto alla loro scelta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al Bano pronto ad ospitare la famiglia del bosco: l’appello

Altre letture consigliate

Famiglia nel bosco, Al Bano invita tutti a Cellino: «Pronto a mettere a disposizione una casa» Vai su X

Nel pieno del caso della famiglia nel bosco, mentre si attende la decisione definitiva del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, arriva un gesto che sta facendo discutere l’Italia: Al Bano ha deciso di offrire ospitalità alla coppia anglo-australiana e ai loro tre figli. Il - facebook.com Vai su Facebook

Al Bano: "Pronto a ospitare 'famiglia nel bosco'" - Se servirà la mia collaborazione umana io sono pronto" "Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Scrive msn.com

Al Bano rivela: "Pronto a ospitare la famiglia nel bosco. Anche io da bambino ero come loro" - Sto aspettando una loro risposta, se la mia idea possa piacere loro", ... Segnala corrieredellumbria.it

Al Bano sulla famiglia nel bosco: "Li ospito a Cellino, la loro vita è anche la mia" - Il cantante si offre di accogliere i genitori e i tre bambini allontanati dal casolare di Palmoli: "Anch’io sono cresciuto così, tra natura e semplicità" ... Lo riporta chietitoday.it

Famiglia nel bosco, Al Bano invita tutti a Cellino: «Pronto a mettere a disposizione una casa» - Mentre il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila valuta la revoca dell’allontanamento dei tre figli, il cantante ricorda la sua esperienza di vita isolata: «So cosa significa vivere lontani dal centro ... msn.com scrive