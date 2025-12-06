Al Bano | Pronto a ospitare ‘famiglia nel bosco’

6 dic 2025

(Adnkronos) – "Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Ho chiesto il contatto ad una mia amica, giornalista di 'Gente'. Sto aspettando una loro risposta, se la mia idea possa piacere loro". Al Bano, all'Adnkronos, ufficializza la 'proposta' alla famiglia che viveva isolata in un'area boschiva in Abruzzo. Il Tribunale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

