Al Bano | Pronto a ospitare ‘famiglia nel bosco’
(Adnkronos) – "Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Ho chiesto il contatto ad una mia amica, giornalista di 'Gente'. Sto aspettando una loro risposta, se la mia idea possa piacere loro". Al Bano, all'Adnkronos, ufficializza la 'proposta' alla famiglia che viveva isolata in un'area boschiva in Abruzzo. Il Tribunale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Famiglia nel bosco, Al Bano invita tutti a Cellino: «Pronto a mettere a disposizione una casa» Vai su X
Nel pieno del caso della famiglia nel bosco, mentre si attende la decisione definitiva del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, arriva un gesto che sta facendo discutere l’Italia: Al Bano ha deciso di offrire ospitalità alla coppia anglo-australiana e ai loro tre figli. Il - facebook.com Vai su Facebook
Al Bano: "Pronto a ospitare 'famiglia nel bosco'" - Se servirà la mia collaborazione umana io sono pronto" "Sono pronto ad accogliere a Cellino San Marco la famiglia nel bosco. Lo riporta msn.com