Al Bano offre una casa alla famiglia nel bosco | Vengano da me a Cellino
Al Bano si fa avanti. Il cantante sembra molto colpito dalla vicenda che ha visto protagonista la "famiglia nel bosco" e per questo ha deciso di invitarla a Cellino San Marco. Il cantante ha infatti offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e i loro tre bimbi: "Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione - ha detto intervistato da Gente -. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono". D'altronde anche Carrisi ha ammesso di aver fatto, in passato, una scelta di vita simile alla loro: "Anch'io negli anni '70 lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato: non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
