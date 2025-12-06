Al Bano arriva il gesto per la famiglia del bosco

Al Bano invita la famiglia anglo-australiana che da settimane vive nei boschi di Palmoli a trasferirsi nella sua tenuta in Puglia, accendendo un nuovo riflettore su una vicenda che ha già diviso l’opinione pubblica. L’appello del cantante arriva dalle pagine di Gente e si inserisce in un dibattito sempre più acceso sulla libertà di scegliere uno stile di vita alternativo, lontano dalle regole e dai comfort della quotidianità contemporanea. La storia della cosiddetta famiglia del bosco, che ha scelto di vivere isolata tra gli alberi del Chietino, ha generato curiosità e inquietudine, tra chi vede in quella scelta una forma di ritorno alle origini e chi invece teme per la sicurezza dei bambini coinvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel pieno del caso della famiglia nel bosco, mentre si attende la decisione definitiva del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila, arriva un gesto che sta facendo discutere l'Italia: Al Bano ha deciso di offrire ospitalità alla coppia anglo-australiana e ai loro tre figli.

