Al Bano arriva il gesto per la famiglia del bosco | cosa è successo

Tvzap.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena in stile reality! Al Bano Carrisi entra a gamba tesa nel caso che sta facendo discutere mezza Italia: la chiacchieratissima famiglia anglo-australiana, che da settimane vive tra i rami e i sussurri del bosco di Palmoli, potrebbe presto cambiare panorama. A svelare tutto è lo stesso Al Bano, che dalle pagine di Gente lancia un invito che sa di fiaba (ma anche di colpo di teatro). Leggi anche: Quarto Grado, spunta Roberta Bruzzone e il pubblico è di ghiaccio: retroscena bomba Al Bano alla famiglia nel bosco: “Li invito a venire in Puglia”. “Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

