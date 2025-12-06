Al Bano arriva il gesto per la famiglia del bosco | cosa è successo

Colpo di scena in stile reality! Al Bano Carrisi entra a gamba tesa nel caso che sta facendo discutere mezza Italia: la chiacchieratissima famiglia anglo-australiana, che da settimane vive tra i rami e i sussurri del bosco di Palmoli, potrebbe presto cambiare panorama. A svelare tutto è lo stesso Al Bano, che dalle pagine di Gente lancia un invito che sa di fiaba (ma anche di colpo di teatro). Leggi anche: Quarto Grado, spunta Roberta Bruzzone e il pubblico è di ghiaccio: retroscena bomba Al Bano alla famiglia nel bosco: “Li invito a venire in Puglia”. “Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Al Bano, arriva il gesto per la famiglia del bosco: cosa è successo

Argomenti simili trattati di recente

Nel pieno del caso della famiglia nel bosco, mentre si attende la decisione definitiva del Tribunale dei Minorenni dell’Aquila, arriva un gesto che sta facendo discutere l’Italia: Al Bano ha deciso di offrire ospitalità alla coppia anglo-australiana e ai loro tre figli. Il - facebook.com Vai su Facebook

Al Bano, la proposta alla famiglia nel bosco: “Venite a casa mia”. Poi svela: “Negli anni ’70 successe anche a me” - Il cantante è intervenuto sul chiacchierato caso della famiglia di Chieti che abita nel bosco, mettendo a disposizione la sua casa di Cellino San Marco. Segnala libero.it

Al Bano mette a disposizione una casa per la famiglia del bosco: “Venite da me in Puglia” - Dopo le polemiche insorte intorno alla famiglia del bosco, Al Bano si è offerto di ospitarli nella sua tenuta in Puglia. Lo riporta dilei.it

Famiglia nel bosco, Al Bano: «Possono stare da me in Puglia, anche io ho vissuto come loro» - Al Bano invita la "famiglia nel bosco" a Cellino San Marco. Lo riporta msn.com

Al Bano sbotta dopo la diffusione delle foto con Sophia Loren: “Disgustato”/ “Erano solo per la famiglia” - Al Bano esplode dopo la pubblicazione delle foto con Sophia Loren: erano immagini intime, ora parte la polemica. Come scrive ilsussidiario.net

Verissimo, Jasmine Carrisi confessa a papà Al Bano un nuovo amore - Al Bano e Jasmine Carrisi hanno sempre mostrato un legame forte, di quelli che crescono nel tempo e resistono agli impegni, ai viaggi e al tempo che passa. Da dilei.it

La foto di Sophia Loren con Al Bano, il cantante furioso: «Erano per la famiglia, sono disgustato» - Raggiunto telefonicamente dall’Ansa subito dopo il suo arrivo a Madrid, il ... Scrive leggo.it