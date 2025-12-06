Al Bano apre le porte di casa sua alla famiglia nel bosco | Anche io ho vissuto senza luce né acqua
Al Bano Carrisi ha offerto ospitalità a Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e ai loro tre bambini, il discusso nucleo familiare diventato celebre come la famiglia nel bosco dopo l’allontanamento dei minori disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila lo scorso 20 novembre. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente – rilanciata da TvBlog – il cantante di Cellino San Marco ha lanciato un invito esplicito: “Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono” Al Bano non ha specificato se chiederebbe qualcosa in cambio, alla famiglia di Trevallion e Birmingham (anche in termini di forza lavoro) ma l’offerta riguarda una proprietà all’interno del grande podere che Al Bano possiede in Salento, una tenuta che comprende vigneti, uliveti, una masseria seicentesca con vari edifici e strutture ricettive e di ristorazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
