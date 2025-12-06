Akanji non vede l’ora | Mondiale 2026? Contento di sfidare il paese ospitante L’obiettivo è quello di…

Inter News 24 Akanji si porta avanti ed inizia a pensare al Mondiale del 2026, i cui sorteggi per la fase a gironi sono stati completati questa sera. La Svizzera è stata inserita nel gruppo B dei Mondiali 2026. La squadra elvetica, che sarà protagonista nella competizione che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico, dovrà affrontare il Canada (una delle tre nazionali ospitanti), il Qatar e la vincente dello spareggio per l’Europa A, che vedrà come contendenti Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia. Le parole di Manuel Akanji. Manuel Akanji, difensore della nazionale svizzera e dell’Inter, ha parlato del sorteggio in un’intervista a Ticinonews, esprimendo il suo punto di vista sul girone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji non vede l’ora: «Mondiale 2026? Contento di sfidare il paese ospitante. L’obiettivo è quello di…»

