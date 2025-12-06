Aiea | La cupola protettiva di Chernobyl non è più sicura

La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, uno dei simboli mondiali della sicurezza post-disastro, non è più sicura. Ciò significa che non è più in grado di garantire la sua funzione primaria di contenimento. A comunicarlo è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), che la scorsa settimana ha condotto un’ispezione approfondita sul sito ucraino, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Aiea: “La cupola protettiva di Chernobyl non è più sicura”

