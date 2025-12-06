Aiea la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura E' stata danneggiata da un drone russo

In Ucraina, la cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. A riferirlo è l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sulla base di un’ispezione condotta la scorsa settimana. Secondo la stessa fonte, la struttura protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, completata nel 2019 per contenere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Aiea, la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura. E' stata danneggiata da un drone russo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il capo argentino dell’Aiea annuncia la corsa a leader delle Nazioni Unite al posto di Guterres. Con il sostegno di Milei, Trump e Meloni: “ma parlo con chiunque, da Zelensky a Putin” - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Aiea: “Cupola protettiva centrale Chernobyl non è più sicura” - La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. Come scrive tg24.sky.it

Danni da drone russo, la cupola di Chernobyl a rischio: «Non è più sicura la sua capacità di contenimento» - La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, non garantisce più la piena sicurezza dopo un attacco di un drone russo avvenuto lo scorso febbraio. Si legge su open.online

Aiea, la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura. E' stata danneggiata da un drone russo - In Ucraina, la cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl non è più sicura dopo essere stata danneggiata da un drone russo lo scorso febbraio. Si legge su msn.com

Lo scudo protettivo del reattore di Chernobyl non blocca più le radiazioni - L'agenzia dell'ONU per l'energia atomica l'ha detto dopo un'ispezione del danno causato da un drone lo scorso febbraio ... Da ilpost.it

Putin accusa l’Ucraina: “Ha tentato attacco alla centrale nucleare di Kursk”/ “Aiea interverrà per valutare - Putin in conferenza stampa accusa Ucraina di aver cercato di attaccare la centrale nucleare di Kursk, Aiea interviene: "Chiederemo spiegazioni a Zelensky" Putin ha accusato l’Ucraina di aver tentato ... ilsussidiario.net scrive

Attacchi russi alla centrale di Zaporizhzhia, l'allarme dell'Aiea: "Rischio grave incidente nucleare" - Gli "attacchi sconsiderati" alla centrale nucleare di Zaporizhzhia "aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente". Come scrive notizie.tiscali.it