Ai rapinatori uccisi danno un milione ai morti per rapina soltanto spicci

Ai famigliari di Pietro Raccagni, macellaio bresciano assassinato da una banda di rapinatori entrata di notte in casa sua, i giudici hanno concesso un risarcimento di 7.000 euro. Quelli di Giovanni Veronesi, gioielliere massacrato con 42 colpi di cacciavite da un malvivente, sono invece stati risarciti a spese dello Stato: 50.000 euro da dividersi fra il figlio e la sorella del povero commerciante. Ai parenti dei rapinatori che assaltarono il negozio di Mario Roggero a Grinzane Cavour, minacciando moglie e figlia dell’orefice, invece è stato concesso un risarcimento di 480.000 euro, dieci volte di più di quello stabilito per gli eredi di Veronesi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ai rapinatori uccisi danno un milione, ai morti per rapina soltanto spicci

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Ci sono 2 persone che non sono più in vita e, benché delinquenti, questa è una tragedia!" Matteo Pucciarelli sui rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere Vai su X

Dritto e rovescio. . "Ci sono 2 persone che non sono più in vita e, benché delinquenti, questa è una tragedia!" Matteo Pucciarelli sui rapinatori uccisi dal gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere - facebook.com Vai su Facebook

Rapinatori armati fanno irruzione nel negozio di antiquariato: commessi chiusi nel magazzino, bottino da 100mila euro - Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di antiquariato La soffitta delle meraviglie in via Tirso a Roma, portando via la cassaforte e gioielli per 100mila euro. Secondo fanpage.it

Danno erariale, dirigente dell'Asp di Cosenza dovrà risarcire un milione di euro - La Corte dei Conti ha condannato un dirigente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al risarcimento del danno erariale per il valore di un milione di euro. Secondo rainews.it