Ai Combattenti rinasce per Natale | 14 artigiani animano piazza XX Settembre

Udinetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artigianato locale si prende il cuore di Udine per le feste. È stato inaugurato ieri, venerdì 5 dicembre, il Temporary Store frutto della collaborazione tra Confartigianato Imprese Udine e CNA, che fino al 6 gennaio riapre le porte dell'ex negozio "Ai Combattenti" in piazza XX Settembre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Combattenti Rinasce Natale 14