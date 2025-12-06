Ai Combattenti rinasce per Natale | 14 artigiani animano piazza XX Settembre
L'artigianato locale si prende il cuore di Udine per le feste. È stato inaugurato ieri, venerdì 5 dicembre, il Temporary Store frutto della collaborazione tra Confartigianato Imprese Udine e CNA, che fino al 6 gennaio riapre le porte dell'ex negozio "Ai Combattenti" in piazza XX Settembre. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
