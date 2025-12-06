Agropoli con l’accensione delle luminarie al via il Natale delle meraviglie

L’accensione delle luminarie in Piazza Vittorio Veneto questo pomeriggio, con Babbo Natale e gli elfi, ha dato il via ufficialmente all’edizione 2025-2026 del “Natale delle meraviglie” ad Agropoli. E’ stata svelata anche quella che rappresenta la novità di quest’anno: la Fabbrica degli elfi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

