Agropoli con l’accensione delle luminarie al via il Natale delle meraviglie
L’accensione delle luminarie in Piazza Vittorio Veneto questo pomeriggio, con Babbo Natale e gli elfi, ha dato il via ufficialmente all’edizione 2025-2026 del “Natale delle meraviglie” ad Agropoli. E’ stata svelata anche quella che rappresenta la novità di quest’anno: la Fabbrica degli elfi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
