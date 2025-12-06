Agnelli-Juve annuncio di compleanno | Torna presto

L’ex presidente bianconero ed un’ipotesi, mai sopita del tutto, di un ritorno alla Juventus: i tifosi si schierano Il presente parla di una stagione nella quale costruire una svolta il prima possibile, magari proprio a cavallo del big match contro il Napoli. Ma in casa Juventus, nelle ultime ore, il chiodo fisso dei tifosi si chiama Andrea Agnelli. Agnelli-Juve, l’annuncio sul grande ritorno (AnsaFoto) – Calciomercato.it Una vita a tinte bianconere, poi l’addio nel gennaio 2023 dopo anni di grandi successi. L’ex presidente della Vecchia Signora oggi compie 50 anni e proprio il club torinese ha voluto lanciare un messaggio, sui social, ad Agnelli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Agnelli-Juve, annuncio di compleanno: “Torna presto”

