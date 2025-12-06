Aggressioni verbali e intidimazioni la denuncia del presidente della Scandone
Tempo di lettura: 3 minuti Queste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente dopo il finale movimentato al PalaMiwa di Benevento in occasione della gara tra la Cestistica Benevento e la Scandone Avellino. “ Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere. Dopo l’espulsione del nostro allenatore, coach Carone, la squadra è stata guidata fino alla sirena finale dall’assistant coach Fabio Iannicelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
