aggressioni verbali e intidimazioni la denuncia del presidente della scandone

Queste le dichiarazioni del presidente della Scandone Avellino, Marco Trasente dopo il finale movimentato al PalaMiwa di Benevento in occasione della gara tra la Cestistica Benevento e la Scandone Avellino. " Sono profondamente indignato per quanto accaduto dopo la fine del derby. Il risultato del campo, per quanto amaro, passa in secondo piano rispetto a episodi gravissimi e inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con lo sport, con il basket e con i valori che tutti diciamo di voler difendere. Dopo l'espulsione del nostro allenatore, coach Carone, la squadra è stata guidata fino alla sirena finale dall'assistant coach Fabio Iannicelli.

