Aggredisce la ex con l’acido ma non la deturpa Il giudice premia il risciacquo | non è tentato sfregio se ci si può lavare in tempo

Non è bastato svuotare due flaconi di acido muriatico addosso alla ex all’interno del suo salone da parrucchiera per meritarsi una condanna che sottolineasse la gravità del tentativo di sfregio della donna: per un giudice del tribunale di Verbania, infatti, l’aggressione non non può connotarsi come il reato di tentata deformazione permanente. Così come terrorizzarla e perseguitarla indirizzandole a più riprese frasi come «quegli occhi potrebbero non vedere più», o «l’acido brucia bene», o intimidazioni del calibro, «d’ora in poi guardati le spalle! E se vai dai carabinieri per te è finita» non sono sembrate sufficienti per far meritare all’uomo una condanna per stalking. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aggredisce la ex con l’acido ma non la deturpa. Il giudice premia il risciacquo: non è tentato sfregio se ci si può lavare in tempo

