Affitti 200 disdette Famiglie nel panico | Ci butteranno in mezzo alla strada L’accordo era di 15 anni

Modena, 6 dicembre 2025 – “Quando abbiamo aperto la lettera, ci siamo sentiti male. Gli anziani in particolare, ma in queste palazzine vivono anche persone disabili. Ci auguriamo che la situazione si risolva presto, anche perché non possiamo pensare di trovarci in mezzo alla strada tra un anno”. Natale rovinato per le duecento famiglie residenti nelle cinque palazzine del comparto Parco Estense di via Nilde Iotti, a Modena, zona Vaciglio, destinatarie di lettere di disdetta dei contratti d’affitto da parte del Fondo Investire SGR. Si tratta di palazzine dedicate all’affitto a canone concordato e alla locazione per almeno 15 anni, in base a quanto previsto nella convezione del 2019 tra Comune di Modena e Modena Estense Spa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affitti, 200 disdette. Famiglie nel panico: “Ci butteranno in mezzo alla strada. L’accordo era di 15 anni”

