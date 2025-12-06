Contrastare la povertà educativa creando alleanze tra famiglie e rendendo la cultura un bene condiviso. È lo spirito che anima la quarta edizione dell’ Affido Culturale, partita ad Arezzo lo scorso 29 novembre, un progetto che mette insieme genitori e bambini per vivere insieme uscite al cinema, a teatro, nei musei, nelle librerie e in altri luoghi della fruizione culturale. Un patto educativo che mira ad ampliare le opportunità dei più piccoli e a rafforzare i legami di comunità. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità, è realizzata da Officine della Cultura e proseguirà fino a giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Affido culturale. Sono 40 i bambini coinvolti nel progetto