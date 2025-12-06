Affettività? Leggere la Sonata di Tolstoj
Immaginate di essere su un treno, di stare compiendo un lungo viaggio da nord a sud e di trovarvi invischiati con un agente di commercio, una elegante signora liberal, un avvocato piacione ed educato, un vecchio reazionario in una conversazione sul matrimonio, sulla sua possibilità o impossibilità e su quanto l’amore sia determinante in questa unione. E mentre la conversazione prosegue in maniera scoppiettante, in piedi, dietro al sedile di uno dei conversatori, compare un uomo incanutito anzitempo con un’aria nervosa e gli occhi febbricitanti che interviene con la certezza e la disperazione di chi parla in generale di qualcosa che, in realtà, ha vissuto direttamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Ci sono numeri che non si possono leggere senza provare vergogna. E ci sono scelte politiche che spiegano, una volta per tutte, perché in Italia la precarietà è un vero e proprio sistema. Quasi 65 mila lavoratrici e lavoratori hanno versato contributi all’INPS (s - facebook.com Vai su Facebook
Affettività? Leggere la “Sonata” di Tolstoj - In poco più di cento pagine, l’assassino racconta al suo vicino in treno l’intera vicenda di come ha ucciso la moglie in un impetuoso racconto che mostra e non spiega: il suo monologo però è più espli ... Scrive ilfoglio.it
Un libro, un’estate / 1 "In treno con Tolstoj” - Il mio zaino sulla reticella, il finestrino aperto (non esiste ancora l’aria condizionata). Riporta repubblica.it