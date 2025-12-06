Immaginate di essere su un treno, di stare compiendo un lungo viaggio da nord a sud e di trovarvi invischiati con un agente di commercio, una elegante signora liberal, un avvocato piacione ed educato, un vecchio reazionario in una conversazione sul matrimonio, sulla sua possibilità o impossibilità e su quanto l’amore sia determinante in questa unione. E mentre la conversazione prosegue in maniera scoppiettante, in piedi, dietro al sedile di uno dei conversatori, compare un uomo incanutito anzitempo con un’aria nervosa e gli occhi febbricitanti che interviene con la certezza e la disperazione di chi parla in generale di qualcosa che, in realtà, ha vissuto direttamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Affettività? Leggere la “Sonata” di Tolstoj