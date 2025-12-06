Affari tuoi Stefano gioca con la futura moglie | È incinta e ci dobbiamo sposare abbiamo bisogno di soldi

La puntata di Affari tuoi di sabato 6 dicembre. Ha giocato Stefano, concorrente del Lazio, con la futura moglie Valeria, in dolce attesa di un maschietto. Purtroppo sono caduti nella rete del Dottore. Sul finale, tuttavia, hanno potuto esultare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

«Padre, non puoi sempre salvare tutti, nemmeno me. » Questa frase racchiude perfettamente il clima che si respira nei nuovi episodi di Un Professore 3, in onda questa sera, giovedì 4 dicembre, su Rai 1 dopo Affari Tuoi. Alessandro Gassmann torna nei panni - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 1 "Affari tuoi" ha ottenuto un seguito di 4 milioni 710 mila spettatori, pari al 21,2% di share. #AscoltiTv Vai su X

Affari tuoi, Stefano gioca con la futura moglie: “È incinta e ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi” - Ha giocato Stefano, concorrente del Lazio, con la futura moglie Valeria, in dolce attesa di un maschietto ... Scrive fanpage.it

Chi è Stefano del Lazio, concorrente di Affari tuoi del 6 dicembre - Originario di Frosinone, Stefano è nato nel 1993 e la sua professione ... Lo riporta tag24.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino “smaschera” il concorrente. E il finale delude - Originario di Sant’Andrea, una frazione di Cologna Veneta, paese in provincia di Verona, Andrea fa l’agricoltore. Scrive dilei.it

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 4 dicembre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 4 dicembre 2025? Da tag24.it

Affari Tuoi, non conduce Stefano De Martino: perché c’è Herbert al suo posto - Il conduttore ha fatto un passo indietro, lasciando divertire l’amico, per la gioia della concorrente e del pubblico ... Si legge su dilei.it

Affari tuoi, Stefano del Lazio sogna. Il pubblico: "Deve vincere tanto" - Una partita giocata con la sua dolce metà e che ha visto arrivare fino in fondo pacchi grossi, uno da 100mila euro e uno da 50. Si legge su msn.com