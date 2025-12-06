Affari Tuoi si gioca in tre ma 50000 euro sfumano | De Martino decisivo

La puntata del 6 dicembre di Affari Tuoi si apre con un’atmosfera decisamente natalizia. Stefano De Martino introduce lo studio illuminato da luci calde, ghirlande e dettagli dorati che anticipano l’arrivo delle feste, creando un quadro perfetto per la partita del concorrente della serata: Stefano, rappresentante della Regione Lazio. Affari Tuoi, questa sera si gioca in tre. Fin dai primi minuti, il concorrente si racconta con sincerità perché condivide un momento importante della sua vita privata: il matrimonio fissato per luglio 2027 e la notizia, ancora più emozionante, che la compagna è in dolce attesa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, si gioca in tre ma 50000 euro sfumano: De Martino decisivo

