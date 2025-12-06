Affari Tuoi Francesca travolta sui titoli di coda | La più avida di sempre

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, la concorrente Francesca, in coppia con il marito Luca, parte forte: Herbert Ballerina apre i primi sei tiri, esce subito Gennarino che regala “8mila euro sicuri” e il podio resta intatto nonostante tre rossi alti (30.000, 50.000 e 75.000 euro) già fuori. Francesca si mostra determinatissima, quasi spavalda: rifiuta al volo “35mila euro”, poi “20mila”, ancora “20mila”, “25mila” e persino “15mila”, convinta di avere “una serata fortunata”. Il destino, però, è beffardo: il marito pesca i “300mila euro”, il premio massimo, e lei, fidandosi del suo numero portafortuna 7 (“quello della maglia di pallavolo mia e della figlia”), cambia e cede proprio il pacco con i “200mila euro” rimasti, l’ultimo colpo grosso in gioco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Francesca travolta sui titoli di coda: "La più avida di sempre"

