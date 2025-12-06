Aeroporto sulla città decolli notturni calati del 70% piano antirumore pronto entro il 2026

L'INFORMATIVA. Interessate complessivamente 5.800 persone, l'impatto maggiore nei quartieri di Colognola e di Campagnola. Sacbo: in un anno partenze dopo le 23 scese da 1.000 a 300 e presto aerei più silenziosi. Ruzzini: attenti alla salute.

