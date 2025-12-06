Aeroporto di Orio decolli notturni crollati | in un anno da 700 a 35

Un crollo che fa rumore: da gennaio a novembre 2025 i voli notturni all’aeroporto di Orio al Serio sono 35 contro i 700 registrati nel 2024. “Di questi 35, ventisei sono stati effettuati nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorso in concomitanza con il black out dei radar di controllo Enav” puntualizza l’ingegner Paolo Deforza, responsabile dell’Unità ambiente di Sacbo, l società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio. Deforza è intervenuto venerdì 5 dicembre all’aggiornamento, il secondo dopo quello di marzo, con la seconda commissione consiliare del Comune di Bergamo. Insomma, la stretta sui decolli notturni sulla città, dopo le 23, e il rinnovo della flotta con aerei di nuova generazione sono le principali misure individuate da Sacbo per contenere il rumore e rispettare i limiti del piano di zonizzazione acustica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

