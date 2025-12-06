Adriano Celentano fuori il remix inedito de L’emozione non ha voce

Adriano Celentano fa rivivere L’Emozione Non Ha Voce grazie al suo primo remix ufficiale. Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita L’Emozione Non Ha Voce, uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste inedita e contemporanea grazie al suo primo remix ufficiale. A firmarlo è un dj italiano di fama internazionale, Samuele Sartini, che con i suoi rework e mash-up ha infiammato i dancefloor di tutto il mondo, ha accumulato milioni di ascolti e ha impreziosito le colonne sonore di maestri del cinema del calibro di Clint Eastwood. L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

