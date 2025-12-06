Adriano Celentano fuori il remix inedito de L’emozione non ha voce
Adriano Celentano fa rivivere L’Emozione Non Ha Voce grazie al suo primo remix ufficiale. Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita L’Emozione Non Ha Voce, uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste inedita e contemporanea grazie al suo primo remix ufficiale. A firmarlo è un dj italiano di fama internazionale, Samuele Sartini, che con i suoi rework e mash-up ha infiammato i dancefloor di tutto il mondo, ha accumulato milioni di ascolti e ha impreziosito le colonne sonore di maestri del cinema del calibro di Clint Eastwood. L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Scopri altri approfondimenti
Un regalo per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita L'Emozione Non Ha Voce, uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste inedita e contemporanea grazie al suo primo remix ufficiale. A firmarlo è un dj italiano di fa - facebook.com Vai su Facebook
Adriano Celentano: il remix ufficiale di "L’emozione non ha voce" - " L'emozione non ha voce " di Adriano Celentano viene oggi, 5 dicembre, pubblicato in una nuova versione con il primo remix ufficiale, firmato dal dj Samuele Sartini. Secondo rockol.it
Un regalo speciale per i fan di Adriano Celentano: “L’Emozione Non Ha Voce” rivive grazie al primo remix ufficiale di Samuele Sartini - Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita, L’Emozione Non Ha Voce rivive grazie al suo primo remix ufficiale. Come scrive superguidatv.it
Adriano Celentano, uscito il primo remix ufficiale di “L’emozione non ha voce” - MILANO (ITALPRESS) – Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita L’Emozione Non Ha Voce, uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste ... msn.com scrive
Celentano, Amore no (remix) ancora in vetta su TikTok - Per la seconda settimana consecutiva, Amore no (Remix) di Adriano Celentano è al primo posto della classifica Hot 50 Italia di TikTok, confermandosi così come il brano più amato dell'estate sul social ... Segnala ansa.it
Come il remix di Amore no di Adriano Celentano potrebbe diventare il tormentone dell’estate 2024 - C'è voluto poco meno di un mese per Amore No di Adriano Celentano, singolo del 1979 contenuto nell'album Soli, per prendersi la testa nell'infinita corsa al tormentone estivo 2024. Segnala fanpage.it
Adriano Celentano conquista anche TikTok: la sua “Amore no” è prima tra le tendenze (45 anni dopo) - No, non stiamo parlando del multiverso ma di una realtà certificata dai dati e dai video utilizzati dalla piattaforma dei giovani. Scrive deejay.it